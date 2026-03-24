柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）と、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。恋愛話に花を咲かせた。交際する相手は柔道家がいいかと聞かれた角田さんは「柔道の女子は柔道家と付き合いがちかも」と応答。高木さんも「結構多いよね」と相づちした。男女で組手をする際に、急に恋に落ちることはないのかと聞かれると、角田さんは大笑