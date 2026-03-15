スピードスケート女子団体追い抜きで五輪3大会連続メダルを獲得した佐藤綾乃（29＝ANA）が15日、自身のインスタグラムで、今季限りでの現役引退を表明した。「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と報告し、「26年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生で