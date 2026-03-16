ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで金メダル、500メートルで銀メダルを獲得したオランダ代表のユタ・レールダム選手（27）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。プールをバックにユタ・レールダム選手は「Post Olympics camera roll」（編訳：オリンピック後のカメラロール）とし、プールをバックにした、タイトな白ワンピ姿や、愛犬との2ショットなどを投稿し