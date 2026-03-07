スピードスケートの元選手である山田将矢さん（29）と小野寺優奈さん（28）が、2026年3月2日にそれぞれの公式インスタグラムで結婚したことを発表した。「お似合いだよ〜」祝福相次ぐ山田さんはスピードスケート男子1000メートルの元日本記録保持者で、小野寺さんはスピードスケート女子の中長距離種目で活躍してきた。二人ともすでに引退している。小野寺さんはインスタグラムで、「将矢くん素敵なプロポーズありがとう」と記し、