モンベルの「シャミースマフラー」が冬の通勤の必需品。今年も売り切れちゃうかも…
冬らしさを感じる毎日。
外は寒くても電車や室内では暑い！なんてこともあるので、軽めのアウターの出番が増えているのですが、「朝晩はちょっと冷えるな〜」と思う日もしばしば。
薄くて軽いのにあたたかい
そこで新たに導入したのが、モンベルの「シャミース マフラー」。
全9色展開で、今回選んだのはタン（ML-C）とネイビー（PID-C）の2色です。
ユニセックス仕様なので、夫と兼用で使っています。
素材に使われている「シャミース™」は、人間の毛髪の10分の1という極細のマイクロファイバーを密に編んだもの。
繊維間に多くの空気を蓄えることができ、薄くて軽いのに保温性が高いのが特徴です。
肌あたりはやわらかくなめらかで、頬ずりしたくなるような気持ちよさ……。もちろんチクチク感は一切ありません。
アウターの外にも、中にも
広げたときのサイズは24×160cmと、手拭いよりやや長めくらいの大きさです。
実際に巻いてみるとこんな感じに。
コンパクトに収まるので首元がすっきり見え、それでいてしっかりあたたかい！ モンベルのさりげないロゴもポイントになってかわいい〜。
かなり軽いので、首や肩が凝ってしまうことなく、ラクに防寒できちゃいます。
見せて着用するのはもちろん、この冬はアウターの中に仕込むのがマイ定番に。
ライトアウターでちょっと肌寒いかも？なんてときも、首元をあたためるだけで寒さの感じ方がかなり変わるんですよね。
かさばらないので首元がもたつくことなく、ネックウォーマー感覚で使えるのが気に入っています。
コンパクトなので携帯性も◎
くるくると丸めても、折りたたんでもコンパクトに。
さらに驚くほど軽いので、カバンに忍ばせても負担なし！
天気が読めない日はとりあえずカバンに入れておくと、外出先でサッと使えて安心ですよ。
毎年の人気に納得です
なにより、このクオリティで1,540円（税込）という手頃な価格はさすがモンベル……！ 色違いでどんどん揃えたくなってしまいます。
服装選びが変則的な今の時期に、大活躍な防寒グッズ。
人気のカラーは完売してしまうこともあるので、ぜひお早めにチェックしてくださいね。
※こちらの記事は、2025年1月29日初出時の情報をもとに再編集しています。最新の商品情報はブランドの公式HPにてご確認ください。
Text and Photo：小池田