冬らしさを感じる毎日。

外は寒くても電車や室内では暑い！なんてこともあるので、軽めのアウターの出番が増えているのですが、「朝晩はちょっと冷えるな〜」と思う日もしばしば。

薄くて軽いのにあたたかい

モンベル「シャミース マフラー」

そこで新たに導入したのが、モンベルの「シャミース マフラー」。

全9色展開で、今回選んだのはタン（ML-C）とネイビー（PID-C）の2色です。

ユニセックス仕様なので、夫と兼用で使っています。

素材に使われている「シャミース™」は、人間の毛髪の10分の1という極細のマイクロファイバーを密に編んだもの。

繊維間に多くの空気を蓄えることができ、薄くて軽いのに保温性が高いのが特徴です。

肌あたりはやわらかくなめらかで、頬ずりしたくなるような気持ちよさ……。もちろんチクチク感は一切ありません。

アウターの外にも、中にも

広げたときのサイズは24×160cmと、手拭いよりやや長めくらいの大きさです。

実際に巻いてみるとこんな感じに。

コンパクトに収まるので首元がすっきり見え、それでいてしっかりあたたかい！ モンベルのさりげないロゴもポイントになってかわいい〜。

かなり軽いので、首や肩が凝ってしまうことなく、ラクに防寒できちゃいます。

見せて着用するのはもちろん、この冬はアウターの中に仕込むのがマイ定番に。

ライトアウターでちょっと肌寒いかも？なんてときも、首元をあたためるだけで寒さの感じ方がかなり変わるんですよね。

かさばらないので首元がもたつくことなく、ネックウォーマー感覚で使えるのが気に入っています。

コンパクトなので携帯性も◎

くるくると丸めても、折りたたんでもコンパクトに。

さらに驚くほど軽いので、カバンに忍ばせても負担なし！

天気が読めない日はとりあえずカバンに入れておくと、外出先でサッと使えて安心ですよ。

毎年の人気に納得です

なにより、このクオリティで1,540円（税込）という手頃な価格はさすがモンベル……！ 色違いでどんどん揃えたくなってしまいます。

服装選びが変則的な今の時期に、大活躍な防寒グッズ。

人気のカラーは完売してしまうこともあるので、ぜひお早めにチェックしてくださいね。

