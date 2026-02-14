この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【これが次世代】Copilot+PCに対応した数少ないミニPCの新モデル「Minisforum AI X1 PRO 470」が登場しました。指紋センサーも付いていてこれはいいですよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【これが次世代】Copilot+PCに対応した数少ないミニPCの新モデル「Minisforum AI X1 PRO 470」が登場しました。指紋センサーも付いていてこれはいいですよ」と題した動画を公開した。動画では、Copilot+ PCに対応したミニPCの新モデル「Minisforum AI X1 PRO 470」をレビュー。その高い質感や優れた拡張性、AI時代に必須となる機能について詳しく解説している。



戸田氏は、自身も旧モデルを愛用しているという「Minisforum AI X1」シリーズの最新版である本機を紹介。最大の注目点として、最新のAI機能を利用できる「Copilot+ PC」に対応していることを挙げる。「やっぱりね、Copilot+ PC使えるのは大きいですよね」と、その価値を強調した。



筐体は金属製で、氏は「エッジがカチッと立っている」「高級感がある」とその質感を高く評価。また、電源を内蔵しているため、邪魔になりがちなACアダプターが不要な点も利点として挙げた。



特に重要な機能として、電源ボタンに搭載された指紋センサーに言及。「これが重要なんです」「指紋センサーがないと、Copilot+ PCに準拠できない」と述べ、セキュリティと利便性を両立する上で不可欠な要素であると解説した。



拡張性についても、前面と背面に合計2つのUSB4ポート、高速なデータ転送が可能なOCuLink、2.5Gの有線LANポートを2つ、さらに側面にはSDカードスロットを備えるなど、豊富なインターフェースを評価。CPUには最新の「AMD Ryzen AI 9 HX 470」を搭載し、パフォーマンスも十分である。



戸田氏は総評として本機に83点の高評価を付けた。ノートPC以外ではまだ選択肢の少ないCopilot+ PC対応製品であること、高品質な金属ボディ、指紋センサーや豊富なポート類といった実用性の高さを総合的に判断し、「超おすすめ」と結論付けた。次世代のデスクトップPCを求めるユーザーにとって、有力な選択肢になるとの見方を示している。