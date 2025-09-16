日経225先物：13日0時＝10円安、5万7430円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万7430円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては209.84円安。出来高は5239枚となっている。
TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.16ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57430 -10 5239
日経225mini 57435 -5 94610
TOPIX先物 3872 +5.5 9543
JPX日経400先物 34950 +5 655
グロース指数先物 726 +0 476
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
