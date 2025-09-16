　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万7430円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては209.84円安。出来高は5239枚となっている。

　TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.16ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57430　　　　　 -10　　　　5239
日経225mini 　　　　　　 57435　　　　　　-5　　　 94610
TOPIX先物 　　　　　　　　3872　　　　　+5.5　　　　9543
JPX日経400先物　　　　　 34950　　　　　　+5　　　　 655
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+0　　　　 476
東証REIT指数先物　　売買不成立

