「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダルを獲得した。ウッズ（オーストラリア）、キングズベリー（カナダ）に逆転を許し、悲願の金メダルはならなかった。

上位８人で争う決勝の２回目。温存していたコーク１４４０を繰り出し、着地も成功。ガッツポーズを繰り出した。８３・４４の得点を確認すると、何度も拳を突き上げた。暫定１位となり、後続の滑りを待った。

ラスト２人を残して１位だったが、キングスベリーが８３・７１をたたき出して逆転を許すと、悔しそうに握手。最終滑走のウッズがキングズベリーに競り勝ち、金メダルとなった。

堀島は４年前の北京五輪は３位。昨季は世界選手権を制し、着実に勝負強さも磨いてきた。過去と比べても「一番いい出来。わくわく感も出ている」。確かな自信を胸に、悲願の頂点を視界に捉えていた大舞台だったが、惜しくも金メダルはならなかった。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。