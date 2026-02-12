二宮和也、ボイトレ経験は1回も「ない」同じくしていない嵐メンバー告白に「とんでもない才能」「凄すぎる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/12】嵐の二宮和也が、11日放送のTBS系「ニノなのに」（毎週水曜よる8時〜）に出演。嵐メンバーのボイストレーニング事情について話す場面があった。
【写真】「とんでもない才能」ボイトレ経験のない嵐メンバー
この日の番組では「たった3日なのに人は変われる！？」をテーマに、3日間で歌がうまくなるのかを検証。お笑い芸人のワタリ119と番組スタッフが、講師から教わったボイストレーニングを3日間実践した。
その様子をスタジオで見守っていたゲストのフリーアナウンサー・中村仁美が「それこそみなさんやっているんじゃないですか？こういうこと」と尋ねると、二宮は「僕はやらない」とボイストレーニングの経験がないと告白。Hey! Say! JUMPの有岡大貴が「まったく？」と驚くと、二宮は「ない。1回も。ボイトレという行為自体がない」と話し、再びスタジオメンバーを驚かせた。
さらに、中村アナが「（嵐の）メンバー全員ですか？」と嵐のボイストレーニング事情について質問すると、二宮は「いや、バラバラだよね。やってる人もいるし、やってない人もいるし」とメンバーそれぞれだと返答。「少なからず俺とリーダーはやってないかな」と自分とリーダーの大野智もボイストレーニングをしていないと明かした。
これを受け、SNS上では「嵐の歌うまコンビがボイトレしていないなんてビックリ」「ボイトレせずにあの美声なの！？」「とんでもない才能」「天才」「凄すぎる」と驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆二宮和也、ボイトレ経験は「ない」
◆二宮和也、嵐メンバーのボイトレ事情
