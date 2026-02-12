【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻】 2月12日 発売 価格：770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の5巻を2月12日に発売する。価格は770円。

本作はお互いを“そういう目”で見る池沢くんと江口さんを主人公とした下心×純愛ラブコメ。「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれている。

5巻には「夏祭り」編が収録されており、夏の暑さで2人の恋と下心が過激になっていく。また、描き下ろしのおまけマンガを20ページ以上収録している。

また5巻発売を記念して、2人のピュアな姿を描いた「純愛CM」と、CMに収まりきらなかったちょっと過激な姿も描いた「下心PV」が同時公開。声優は江口さん役を上田麗奈さん、池沢くん役を鈴木崚汰さんが務めている。

【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」ドキドキの“純愛CM”】【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」ちょっと過激な“下心PV”】【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻あらすじ】

うぇぶり史上１位！下心×純愛ラブコメディ

お互いのことを「そういう目」で見ている池沢くんと江口さん。

バイト中に、水着で。

夏祭りに、浴衣で。

夏の暑さが……「恋」と「下心」を過激にしてゆく！

チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り……

互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメ！

神回連続の「夏祭り」編、お見逃しなく！！

(C)mmk／小学館

