「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻が本日発売！ 上田麗奈さん、鈴木崚汰さん出演の動画も公開バイト中に水着で、夏祭りに浴衣で……「夏祭り編」収録
【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻】 2月12日 発売 価格：770円
【拡大画像へ】
うぇぶり史上１位！下心×純愛ラブコメディ
バイト中に、水着で。
チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り……
(C)mmk／小学館
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の5巻を2月12日に発売する。価格は770円。
本作はお互いを“そういう目”で見る池沢くんと江口さんを主人公とした下心×純愛ラブコメ。「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれている。
5巻には「夏祭り」編が収録されており、夏の暑さで2人の恋と下心が過激になっていく。また、描き下ろしのおまけマンガを20ページ以上収録している。
また5巻発売を記念して、2人のピュアな姿を描いた「純愛CM」と、CMに収まりきらなかったちょっと過激な姿も描いた「下心PV」が同時公開。声優は江口さん役を上田麗奈さん、池沢くん役を鈴木崚汰さんが務めている。【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」ドキドキの“純愛CM”】 【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」ちょっと過激な“下心PV”】 【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻あらすじ】
うぇぶり史上１位！下心×純愛ラブコメディ
お互いのことを「そういう目」で見ている池沢くんと江口さん。
バイト中に、水着で。
夏祭りに、浴衣で。
夏の暑さが……「恋」と「下心」を過激にしてゆく！
チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り……
互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメ！
神回連続の「夏祭り」編、お見逃しなく！！
(C)mmk／小学館