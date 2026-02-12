お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。収録1週間前に行った温泉を大絶賛した。

「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。湯の鮮度の話題から足元湧出（ゆうしゅつ）で有名な岩手県花巻市にある「鉛温泉・藤三旅館」の話となり、資料映像も流れた。

これにMCの上田晋也が「大久保知ってんの?」と尋ねると「マジで先週、私行ったんですよ」と答えた。同温泉について「立ち湯で」とし「ちょうど私が立って首くらいまで」と説明した。

また「天井が三角錐（すい）みたいに、上が狭まっていく。結構高い」とし「結構な距離があって、そこに湯気がバーッて立ってるから…立ってると何か…自然と召されていく感じというか。本当に!神々しい。30センチぐらい浮いた気持ちになって」と振り返って笑いを誘った。

笑いを取った後は「この空間が凄くいい。凄くいいところ」と絶賛。そして、同温泉は混浴で大久保の前に2人の男性が入浴しており「混浴いいですか?」と声をかけると「逃げるように出ていきました」とオチをつけてスタジオの爆笑をさらった。