後藤飛向ちゃんが挟まれたスキー場のエスカレーター＝2025年12月、北海道小樽市北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年12月、札幌市の保育園児後藤飛向ちゃん＝当時（5）＝がベルトコンベヤー状のエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ亡くなった事故で、スキー場運営会社「Sasson」（同市）が設置した第三者委員会は30日、巻き込みを防ぐ安全装置が現場の判断で無効化されていた可能性があるとする調査報告書を公表した。