CIO¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯½¼ÅÅ´ï¡É¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
ROOMIE 2025Ç¯11·î23Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
ËÍ¤Ï»Å»öÊÁ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Û¤«¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Û¤ÜËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤äBluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¡Ë¡£
¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¼ÅÅ´ï¤Ï¥Ý¡¼¥È¤¬2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
3¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¹âµ¡Ç½¡£¤½¤ó¤Ê½¼ÅÅ´ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢CIO¤Î¥³¥ì¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
CIO¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯½¼ÅÅ´ï
¤³¤Á¤é¤ÏCIO¤Î¡ÖSMARTCOBY Pro PLUG¶¡×¤È¤¤¤¦½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡ÖCIO¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡ª
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¤¬3¤Ä¤È¡¢½¼ÅÅÎÌ¤äÅÅÎÏÇÛÊ¬¡¢½¼ÅÅ´°Î»¤Þ¤Ç¤Î¸«¹þ¤ß»þ´Ö¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB-C¥Ý¡¼¥È¤¬3¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â½¼Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥·¥Ü²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÌæ¤ä½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²È¤Ç¤Ï¡Ö¹âÂ®½¼ÅÅ´ï¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢³°½Ð»þ¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é°ú¤Ã¤³È´¤¤¤Æ¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¡£
¡ÖSMARTCOBY Pro PLUG¶¡×ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK¡£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¡¢ºÇÂç67W¡ÊÃ±¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¡Ë¤È¹â½ÐÎÏ¡ª
¤É¤³¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤â½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¥Û¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤Ï¡Ö45W+20W¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö30W+30W¡×¡¢3¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤Ï¡Ö20W+20W+20W¡×¤Î½ÐÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀÜÂ³¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3¥Ý¡¼¥ÈÆ±»þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â20W¤Î½ÐÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â½ÐÎÏ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â
¤µ¤é¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÈÍÑ»þ¤Ë¤âºÇÂç45W½ÐÎÏ¡ÊÃ±¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¡Ë¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¿´µö¤Ê¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÖSMARTCOBY Pro PLUG¶¡×¤Ê¤éÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï10,000mAh¤ÈMacBook Air¤òÌó0.6²ó½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èó¾ïÍÑ¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ê°×Åª¤Ê¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Text and Photo¡§Ìç²¬ ÌÀÌï