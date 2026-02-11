Image: Amazon

ごちゃごちゃからの脱却。

ノートPCスタンドを使っている方も多いことでしょう。スタンドを使っていないときに比べ、目線が上がり、作業中の姿勢矯正や疲労軽減につながります。

また、ノートPCのさまざまな端子を増やすために、USBハブも兼用していることでしょう。

この2つを併用している方に朗報です。なんと、1台でスタンドとUSBハブの役目をこなしてくれる製品があります。

エレコム USB-C ハブ ドッキングステーション 6-in-1 ノートパソコンスタンド型 タブレットスタンド 16インチまで対応 PD対応 100W 給電 Windows 11、10/iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro対応 シルバー DST-W06 9,798円 Amazonで見る PR PR

エレコムの「USB-C ハブ ドッキングステーション 6-in-1」です。

基本的にはアルミ製のPCスタンド。放熱性に優れており、高さ調整も最高約27cmまで行なえます。

計6ポートは伊達じゃない

そして、スタンドのベース部分には、データ転送用USB-C×1、充電専用USB-C×1、USB-A×2、HDMI×1の6ポートが用意されています。

このスタンドを使えば、周辺機器などのケーブルをスタンド部分から接続できるため、ノートPCにはスタンドからの充電用USB-Cケーブル1本だけ接続すればOK。机の上がとてもスッキリします。

また、頻繁にノートPCを持ち出す人にとっては、USB-Cケーブル1本を抜くだけで取り外せるため、サッと持って出かけられます。帰ってきたときも、ケーブルを1本させば復帰。非常にスマート。

僕、このスタンドを1年くらい使っているんですけど、とても気に入っています。ほんとにケーブル類の取り回しがラクになりましたし、机の上もスッキリしました。

ただし、ノートPCのキーボードを直接入力するには不安定ですので、別途キーボードとマウスを用意しましょう。

お値段は9,798円とややお高い感じもしますが、あまり競合製品もありませんし、一度使うとかなり便利なので、手放せなくなることでしょう。興味のある方は、ぜひお試しを。

