今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある黒猫ちゃんの様子。注目すべきは、黒猫ちゃんの尻尾。いつもは可愛い尻尾とのことですが、今回はとあるものに酷似する変貌を遂げたそうです。その「あるもの」とは…。投稿はXにて、13.8万回以上表示。1.1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：ふと『黒猫のしっぽ』を見たら……飼い主爆笑の『とんでもない状態』】

尻尾どしたんwww

今回、Xに投稿したのは「Rena」さん。登場したのは、黒猫のレナちゃんです。

投稿に写っていたのは、レナちゃんの尻尾。もちろん、ただの尻尾ではありません。そこにあったのは、トゲトゲした尻尾。その形、その尖り具合、まるでウニみたいです。

投稿主さん曰く、普段のレナちゃんの尻尾は控えめでポンポンみたいな鍵尻尾。しかし、今回は遊んでいて興奮状態になったせいか、尻尾がウニ化。投稿主さんも初めて目撃したそうです。それにしても、本当に見事なトゲトゲ具合。触ったら刺さりそうですね。

ウニ尻尾を見て爆笑したX民たち

興奮のあまり尻尾がウニみたいになったレナちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ウニってますにゃ」「ウニだ、ウニがおる」「＼ウニだー！！／」「ウニですやん」「誰？こんなとこにウニ置いたの」などの声が多く寄せられていました。コメント欄の大多数は「ウニ」という声。その他には「まっくろくろすけ」などの意見もありました。いずれにせよ、可愛い尻尾を目撃した多くの猫好きさんが心癒されたことでしょう。

Xアカウント「Rena」では、猫のレナちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。もふもふ猫のレナちゃんは何度でも見ていたい可愛さです。

写真・動画提供：Xアカウント「Rena」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。