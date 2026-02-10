“家賃0円”の「走るワンルーム」！

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、日産のミニバン「セレナ」をベースにした車中泊仕様車「セレナ マルチベッド」のマイナーチェンジモデルを、2026年2月12日に発売します。

今回の改良は、ベースとなるセレナ本体のマイナーチェンジに合わせて実施されたものです。

2022年に登場した現行型（6代目）セレナは、今回のマイナーチェンジでフロントデザインを一新。

特に量販グレード「ハイウェイスターV」や最上級「ルキシオン」では、グリル形状の変更や新デザインのアルミホイール採用により、先進的かつ躍動感のあるスタイルへと生まれ変わりました。

また、機能面でも「NissanConnectインフォテインメントシステム」や、3Dビュー対応の「インテリジェントアラウンドビューモニター」を採用するなど、デジタル技術と安全性能が大幅に強化されています。

そんな新型セレナをベースに、NMCが「車中泊」に特化して仕立て上げたのが、この「マルチベッド」です。

ラインナップは「XV」「ハイウェイスターV」に加え、カスタムカー「AUTECH」も選択可能。

パワートレインも「ガソリン車」「e-POWER車」そして日産独自の4WDモデル「e-4ORCE」と、幅広く対応しています。

そしてマルチベッド最大の特徴は、ミニバンの定石である「3列目シート」をあえて廃止したことにあります。

乗車定員を5名（AUTECHは4名）の2列シート仕様と割り切ることで、後部スペースを最大限に活用。そこに収納式のベッドシステムを組み込みました。

このベッドの展開操作は非常にシンプルで、2列目シートを倒して専用フレームの上にマットを並べるだけ。

これだけで、全長2120mm×幅1320mmという、大人2人がゆったりと寝られる広大なフルフラット空間が出現します。

また、ベッド展開時でもマット下には十分な高さのある収納スペースが確保されており、荷物の多いキャンプや長旅でも、就寝スペースを犠牲にすることなく荷物を積載可能です。

ちなみに、採用されているベッドマットは、トランスポーター製作のプロショップ「オグショー」製。

厚さ6cmの4層構造となっており、車中泊にありがちな底付き感を感じさせない、安定した寝心地を実現しています。

実用性への配慮も抜かりなく、ベッドマットの表皮には、水や汚れを拭き取りやすい防水性の高い生地を採用。

さらに今回の改良モデルでは、XVおよびハイウェイスターV用のオプションとして、アウトドア用品や軍事用装備にも使われる高耐久素材「CORDURA（コーデュラ）」生地をベッドマットの表皮に選択できるようになりました。

一方、プレミアムスポーティな「AUTECH」ベースのモデルでは、専用のブルーステッチが施されたマットを採用し、上質なインテリアとの統一感が図られています。

この新型セレナ マルチベッドの車両価格（消費税込）は、361万4600円から509万9600円。

顔つきが変わり、先進機能も充実した新型セレナの快適性をそのままに、思い立ったらすぐに“宿”になるマルチベッド仕様は、自由な旅を求めるユーザーにとって最適な相棒となりそうです。