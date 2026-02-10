¥Ô¡¼¥Á¡¢¡ÖÎ¹¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ³«ºÅ¡¡¹ñÆâ¡¦¹ñºÝ32Ï©Àþ¤¬ÊÒÆ»4,000±ß¤«¤é
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñºÝÀþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÎ¹¥Õ¥§¥¹¡×Âè2ÃÆ¤ò2·î10ÆüÀµ¸á¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¡×±¿ÄÂ¤Ç¡¢Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ê¤·¡¢½ôÀÇ¤ä¶õ¹Á»ÈÍÑÎÁ¡¢»ÙÊ§¼ê¿ôÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¼ê²ÙÊª¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤äºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï3·î4Æü¤«¤é10·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
Ê£¿ô¤Î¥»¡¼¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ËÆ±»þ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë±¿ÄÂ¤ÎÃæ¤ÇºÇ°Â¤È¤Ê¤ë±¿ÄÂ¤È¤½¤Î¾ò·ï¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦Âçºå/´ØÀ¾È¯Ãå
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦ÀçÂæ¡¦Ê¡²¬¡¦Ä¹ºê¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡¦±âÈþ¡¦²Æì/ÆáÇÆ¡¦ÀÐ³À¡¦¥½¥¦¥ë/¶â±º¡¦¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡¦¹á¹Á¡Ê4,000±ß¡Ë¡¢¶üÏ©¡¦½÷ËþÊÌ¡Ê4,990±ß¡Ë¡¢¾å³¤/±ºÅì¡Ê11,290±ß¡Ë
¡¦Åìµþ/À®ÅÄÈ¯Ãå
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦Ê¡²¬¡¦±âÈþ¡¦ÀÐ³À¡Ê4,000±ß¡Ë¡¢²Æì/ÆáÇÆ¡Ê5,790±ß¡Ë¡¢ÂæËÌ/Åí±à¡Ê7,990±ß¡Ë
¡¦Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå
ÂæËÌ/Åí±à¡Ê8,590±ß¡Ë¡¢¾å³¤/±ºÅì¡Ê12,490±ß¡Ë
¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉôÈ¯Ãå
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦ÀçÂæ¡¦²Æì/ÆáÇÆ¡¦¥½¥¦¥ë/¶â±º¡Ê4,000±ß¡Ë¡¢ÂæËÌ/Åí±à¡Ê9,990±ß¡Ë
¡¦»¥ËÚ/ÀéºÐÈ¯Ãå
ÀçÂæ¡¦Ê¡²¬¡Ê4,000±ß¡Ë
¡¦Ê¡²¬È¯Ãå
²Æì/ÆáÇÆ¡¦ÀÐ³À¡Ê4,000±ß¡Ë
¡¦²Æì/ÆáÇÆÈ¯Ãå
ÂæËÌ/Åí±à¡Ê4,000±ß¡Ë