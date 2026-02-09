【解説】どうなる中道…代表選に旧公明からは出馬せずか　なぜ大物議員相次ぎ落選?橋下徹さん「センサー鈍かった」

自民党の圧勝に対し、議席を3分の1に減らす歴史的敗戦となった中道改革連合について、橋下徹さん、フジテレビの高田圭太・政治部長とみていく。

新代表候補に泉氏や小川氏の名前

選挙から一夜明けた9日、中道は午後2時からは党本部で執行役員会を開き、今後の対応について協議した。

その後の会見で 「時代遅れ感のある2人だった」と話した野田共同代表と斉藤共同代表は、それぞれ辞任を表明した。

さらに、役員会に出席した笠（りゅう）共同国対委員長は、11日に議員総会を開き、代表選実施のスケジュールを確認して、12日に代表選の告示をし、13日に代表選を行うことを（役員会で）了承したとしている。

青井実キャスター：

4日後ということですけど、郄田さん、どなたになるんでしょうか？

フジテレビ政治部長・高田圭太：

非常に難しいんですけれども、今、記者からの最新の情報だと、取り沙汰されているのは元立憲民主党の方だと、泉健太元代表あるいは小川淳也元幹事長という、次世代のリーダーとされるこの2人が軸になってくるのではという情報はあるそうです。

ただ、人数は公明党出身の方が多いので、公明党の人が出馬したらその方が多数決でそちらになりかねないんですけれども、今のところ公明党の方は出馬せず、旧立憲の方から人を出して代表にする方向で調整が済むのではないかと見られています。

青井実キャスター：

橋下さん、中道の大敗、両共同代表の辞任は仕方がないですかね？

SPキャスター・橋下徹さん：

こういう選挙結果になればそうなんですが、これはあくまでも僕の感覚です。野田さんとお話をしたこととかの感覚ですけども、本来は高市さんと維新のこの大きな政治の方向性と、もう一つの軸になるのは、野田さんの考え方が、僕は軸になり得ると思っているんです。外交安全保障とか。

ただ野田さんのこの考え方に、中道のメンバーを引き寄せることができなかったんですよね。そこが残念だった。

今回の衆院選では、立憲出身の幹部や大物議員も多く落選している。

中道幹部の安住淳共同幹事長や本庄知史共同政調会長、さらに立憲民主党元代表の枝野幸男氏、副総理経験者の岡田克也氏、当選19回の小沢一郎氏、元外相の玄葉光一郎氏らが落選した。

なぜベテラン議員の落選が相次いたのか。

SPキャスター・橋下徹さん：

自分の政治スタイルというものが、国民の多くから受け入れられるかどうかについてのセンサーが鈍かったんでしょう。目の前の人たちに支持をされることによって、このスタイルでいいと。僕から言わせると古い政治スタイルです。

でも、維新にも自民にも、ほとんどこのタイプの政治家なんですよ。

ただ、今回は自民と維新は、高市さんと吉村さんのあの雰囲気で、その古い政治スタイルというのは隠されたんだけど、結局、古い政治スタイルのままでいったら、あの中道のベテラン勢が退出を迫られたように、自民と維新だって、あっという間に退出を迫られますよ。

だからみんながそういうスタイルを変えていけるかどうかですよね。永田町スタイルを。

今後の中道…3つの道

中道が獲得した49議席、その内訳をみると、公明出身が28議席、立憲出身が21議席。

立憲出身だけでみれば、国民民主の28議席をも下回る。

立憲出身者の小選挙区での当選がわずか7人。

一方、公明出身者は今回、比例のみに出馬し、公示前の21議席を上回った。

青井実キャスター：

立憲出身者と公明出身者、分裂することもあり得るんですか?

フジテレビ政治部長・高田圭太：

今後の中道ですが、道は3通りですよね。

1つは、今のまま衆議院だけで中道をやって、参議院あるいは地方組織は立憲と公明のまま。

2つ目は、参院も地方組織も合流して、一つの中道になる。

3つ目は中道が分裂して、立憲と公明に戻るということですが、今回これだけ否定されたんだから、もう元に戻った方がいいんじゃないかという意見もあるにはあるんです。

ただし、ここで分裂したら立憲出身って、もう21議席しかないんですよね。そうすると野党第一党は国民民主党か公明党ということになる。

中道はせっかく49あるわけですから、そこはしっかり野党第一党として高市政権と向き合いたいという意見がメインになっていくと。

そうするとやはり、中道は中道として、少なくとも衆議院はこのままでしばらくやった方がいいのではないかということで、野田さんも、分裂はするべきではないという意見を示しています。

SPキャスター・橋下徹さん：

新しく政党を作ったと考えれば、49議席ってすごいですよ。僕が最初、維新で臨んだ時に、52議席ぐらいが必死でしたよ。参政党だって十何議席とか。

だから一から作り直す意識があるかどうかです。今までのものを引きずったらもうダメですよ。

青井実キャスター：

自民党の圧勝によって、野党の役割は大きいわけですよね?

SPキャスター・橋下徹さん：

だから新しい野党を作ってほしい。

