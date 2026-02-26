2026年2月25日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は、高市首相側が先の衆議院選で当選した議員全員に当選祝いの名目でカタログギフト（3万円相当）を配っていた問題を取り上げ、橋下徹さんは高市首相の政治スタイルを批判、｢法律上では違法とは言えないが非常に残念です｣と喝をいれた。315人分、約945万円をポケットマネー的に配るのは常識外高市首相は｢政党支部から議員個人への寄付として法令上も問題はな