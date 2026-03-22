弁護士の橋下徹氏（56）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。人生の転機について語った。この日は、自身が住む豊中市内を案内。ゲスト・田中要次、MC・黒田有を「僕は日本一だと思う」という行きつけのうどん店に連れて行った。店主は脱サラして同店を始めたという。橋下氏も弁護士から政治家に転身したときのことを回想した。当時について「反対もなにも…（自分は）何も言わずに…」と切り