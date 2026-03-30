元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が30日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、物価高と実生活への影響について語った。4月から電気、ガス料金の補助金が終了するため、それぞれ料金が実質的に値上げとなる。イランがホルムズ海峡を事実上の閉鎖を行っている影響で、問題の長期化が懸念される中、ガス料金はさらに値上がりする可能性もある。物価自体はロシアによ