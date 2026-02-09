この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活・投資系VTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「超進化した楽天証券 らくらく優待取引 株主優待をGETせよ」と題した動画を公開。株価の変動リスクを抑えながら、株主優待の権利だけを獲得する「つなぎ売り」という手法と、それを自動で行える楽天証券の「らくらく優待取引」サービスについて解説した。



「つなぎ売り」とは、優待が欲しい銘柄の株を通常の取引（現物買い）で購入すると同時に、同じ銘柄の株を信用取引で借りて売る（信用売り）注文を出す手法のこと。ネコ山氏によると、買いと売りの両方のポジションを保有することで、株価が上がっても下がっても損益が相殺されるため、株価変動のリスクをほぼなくした状態で、株主優待の権利だけを獲得できるという。



しかし、この手法は注文のタイミングが複雑で、初心者にはハードルが高いとされてきた。そこでネコ山氏が紹介したのが、楽天証券の「らくらく優待取引」だ。このサービスを利用すれば、現物買いと信用売りの一連の注文を自動で一括発注できるため、初心者でも簡単に「つなぎ売り」を実践できると説明した。



一方で、氏は「（タダ取りは）実際はタダじゃないんですよ。ちょっとだけお金がいるんです」と注意を促す。この手法では、信用取引で株を借りるための「貸株料」という手数料が発生する。さらに、配当金を出す銘柄の場合、配当金相当額を調整金として支払う必要があり、これが大きなコストになる可能性があると指摘。そのため、よりお得に優待を得るには「配当金が出なくて、株主優待だけもらえる株」を狙うのが得策だと語った。



サービスを利用するには、楽天証券で「信用取引口座」を開設し、保証金として最低30万円の資金が必要になるが、これは現金だけでなく保有する投資信託などで代用することも可能だという。複雑な取引を自動化し、株主優待をお得に手に入れるこの方法。優待生活を始める第一歩として、試してみてはいかがだろうか。