¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸¤ò»ØÀè¤«¤é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¡Ö¤µ¤ï¤Ã¤Æ¡×³Ú¤·¤á¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È
¤ª¼ê¤â¤È¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òºÆ¸½¡£
»ë³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ëÎÏ¤¬Äã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Î´ÑÀï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²»À¼¤Ç¤Î¼Â¶·²òÀâ¤¬Íê¤ê¤Î¹Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²»À¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²»À¼¤¬»î¹ç¤ÎÅ¸³«¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊNFL¡Ë¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈOneCourt¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
OneCourt¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿¨³Ð¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤ÏiPad¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÀè¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤¿°Û¤Ê¤ë¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÙ¤ì¤Ê¤·¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
OneCourt¤Ï2021Ç¯¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£CEO¤ÎJerred Mace»á¤¬Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¶öÁ³¸«¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤¬¿¨³ÐÍÑ¤Î¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤ÇÈà¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
NFL¡¢OneCourt¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾¶á¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦49ers¤¬¼çºÅ¤·¤¿»î¹ç¤ò´Þ¤à¡¢15»î¹ç¤Ç¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤´ÑÀïÂÎ¸³
º£½µËö2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ë³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ëÎÏ¤¬Äã¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥óÌó10¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î10¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ë³Ð¾ã³²¼Ô¶¨µÄ²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹Scott Thornhill»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËAPÄÌ¿®¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç»î¹ç¤Ë»²²Ã¤·¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÎÏ¤ò¼º¤¦Á°¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë»î¹ç¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
OneCourt¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤Î¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¥¢¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ò´Þ¤à8¤Ä¤ÎNBA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£