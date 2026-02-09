¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡ÖËü»à¤ËÃÍ¡×¤ÎÂç»´ÇÔ¡¡Ê¬ÎöÉ¬»ê¤«¡Ö¹çÎ®¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²õÌÇ¤«¤é¤ÎÊ¬Îö¤«¡££¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ê¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤é£³Ê¬¤Î£±°Ê²¼¤Î£´£¹µÄÀÊ¤È¤Ê¤ëÂç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼Ç¤¤ò¼¨º¶¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÞÌî¹¬ÃË»á¤âà¹ëÏÓá¾®Âô°ìÏº¸µÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤âÈæÎãÉü³è¤Ç¤¤Ê¤¤´°ÇÔ¡£³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤ªÄÌÌë¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²õÌÇ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£µìÎ©·û¤Ë¤«¤®¤ì¤Ð¾ÃÌÇ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌîÅÄ»á¤³¤½¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆ»·ëÀ®¤ò¼çÆ³¤·¤¿°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¤äÇÏÊ¥À¡É×¶¦Æ±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅêÉ¼È¢¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÌ±¼çÅÞ¤òÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÆ³¤¤¤¿¾®Âô»á¤â»ÞÌî»á¤âÈæÎãÉü³è¤òÆ¨¤·¡¢ÈæÎã½ÅÊ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤â¹ñ²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤¹¾ÅÄËüÎ¤¸µ½°±¡ÉûµÄÄ¹¤ä¸¼ÍÕ¸÷°ìÏºÁ°½°±¡ÉûµÄÄ¹¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÅ´ÈÄ¤È»×¤ï¤ì¤¿à¥ß¥¹¥¿¡¼Ç¯¶âá¤³¤ÈÄ¹ºÊ¾¼¸µ¸üÏ«Áê¤â¾®Áªµó¶è¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÇÔ¤Ö¤ê¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¤Î¤«¡¢³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°ÛÊÑ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Áªµó¹±Îã¤ÎÅö³Î¤¬½Ð¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ë²Ö¤ò¤Ä¤±¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¹Ô¤ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¸á¸å£¹»þ¤´¤í¤«¤é³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÎÃæ·ÑÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿°Â½»»á¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡ÖµÞ¤¤ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°Â½»»á¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ò¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ë£³£°£°µÄÀÊÄ¶¤òµö¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ËÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÉ½¾ð¤Ï°Å¤¤¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ÏÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂåÉ½¼Ç¤¤ò¼¨º¶¡£ÀÆÆ£»á¤â¡ÖÀÕÇ¤¤ÏÉé¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÉ¿ï¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤«¡£ÈæÎãÌ¾Êí¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿µì¸øÌÀµÄ°÷¤Ï»Ä¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎµìÎ©·ûµÄ°÷¤¬µî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µìÎ©·û¤Î¤¢¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Î©·ûÉ¼¤¬Æ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÃæÆ»¤ÎÌ¾Á°¤¬¿»Æ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ìµ¸úÉ¼¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÎ©·û¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÃæÆ»¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤ò¹ç·û¤È¤·¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©·û»Ù»ý¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÁªµóÃæ¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î±ß°Â¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¤ä¡¢£Î£È£ËÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Î¸øÇ§¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ê¤É¹¶¤á¼ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Èà¥µ¥Ê³è¥Ö¡¼¥àá¤Ë¤¹¤Ù¤Æ°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤Èº¤ÏÇ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÃæÆ»¤Î¤Þ¤Þ¤«¡¢Ê¬Îö¤«¤Ïº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Ä¤ë¿Í¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÃæÆ»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃæÆ»¤Î·ëÀ®¤Ï¹ñÀ¯¤ÈÃÏÊý¤ÇÂÐ±þ¤òÊ¬¤±¤ëà¹ñÃÏÊ¬Î¥á¤Ç¡¢»²µÄ±¡¤ÈÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÆ»¤ÏÊ¬Îö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¡Öº£¸å¡¢ÃÏÊý¤â»²µÄ±¡¤âÃæÆ»¤Ë·ë½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò´Þ¤àµìÎ©·ûµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÇÃæÆ»¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¹Ô¤¯¤Î¤«¡£
