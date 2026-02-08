エールディヴィジ 25/26の第22節 ユトレヒトとフェイエノールトの試合が、2月8日20:15にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはイェスパー・カールソン（FW）、ダニ・デビト（MF）、アンヘル・アラルコン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは渡辺 剛（DF）、アイメン・スリティ（MF）、ヤクブ・モデル（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。フェイエノールトのヤクブ・モデル（MF）のアシストからウサマ・タルガリン（MF）がゴールを決めてフェイエノールトが先制。

ここで前半が終了。0-1とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユトレヒトは後半の頭から2人が交代。アンヘル・アラルコン（FW）、キャン・ボズドガン（MF）に代わりヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）がピッチに入る。

58分、フェイエノールトは同時に2人を交代。アイメン・スリティ（MF）、ヤクブ・モデル（MF）に代わりレオ・ザウアー（FW）、セム・スタイン（MF）がピッチに入る。

61分、ユトレヒトが選手交代を行う。イェスパー・カールソン（FW）からミゲル・ロドリゲス（FW）に交代した。

70分、フェイエノールトが選手交代を行う。渡辺 剛（DF）からジェレマイア・シンジュステ（DF）に交代した。

74分、ユトレヒトが選手交代を行う。マイク・ファンデルホールン（DF）からニック・フィールヘフェル（DF）に交代した。

78分にユトレヒトのミゲル・ロドリゲス（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フェイエノールトが0-1で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する渡辺 剛（DF）は先発し70分までプレーした。

2026-02-08 22:20:24 更新