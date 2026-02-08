¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Î¡Ö¥ê¥¿ー¡×¤ä¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡¡¥ì¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¸¶·¿¤¬¸ø³«¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È①¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡2·î8Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß] ¡×¡£¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂçÌÖ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤âÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Hobby sakura¤ÈVKEND¡¢AMAKUNI¡¢Hanabee¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×´ØÏ¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò5ÅÀ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥·¥Õ¥Æ¥£ー ¥¹¥Á¥ë¥¤¥é¥¹¥Èver. ¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡É¡Û
¡¡Hobby sakura¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥·¥Õ¥Æ¥£ー ¥¹¥Á¥ë¥¤¥é¥¹¥Èver. ¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡É¡×¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤Î¸¶·¿¤Ç¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£º£²ó¤Ï¥·¥Õ¥Æ¥£ー¤¬µðÂç¤Ê¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËË¤òÀÖ¤é¤á¤Æ¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ÎÃÆÌô¤¬ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢½Æ¸ý¤«¤é²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹±é½Ð¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥¯¥é¥¦¥ó - ¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥Õ¥é¥ïー¡Û
¡¡1/4¥¹¥±ー¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢VKEND¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥¯¥é¥¦¥ó - ¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ç¤¢¤ë¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤Î¸¶·¿¤À¡£¤¿¤ÀÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â°µÅÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢È±¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤ó¤¶¤·¤À¡£¿¢Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤âÊ£¿ô¤Î¥Á¥§ー¥ó¤ÇÀ±¤òÌÏ¤·¤¿¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±²¤ò´¬¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤È±¤ä°áÁõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿é¬é¯¤Î²Ö¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁ´ÂÎÅª¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥ê¥¿ー¡Û
¡¡AMAKUNI¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥ê¥¿ー¡×¤Î¸¶·¿¤¬¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¤Î¥Öー¥¹¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥»¥¯¥·ー¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥¿ー¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬¤è¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¿ー¤È¤¤¤¨¤ÐÁêËÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥È¡×¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÂÎ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤¬¡¢2ÂÎÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡¡¥ì¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¡Û
¡¡Æ±¤¸¤¯AMAKUNI¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡¡¥ì¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¡×¤Î¸¶·¿¤¬¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¤Î¥Öー¥¹¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸ø¼°¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤«¤éÃå¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´é¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥·¥ã¥Ä¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ò¥âÉôÊ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥»¥¯¥·ー¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÆùÉÕ¤¤ÎÎÉ¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤À¡£
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE Syuen¡Û
¡¡Hanabee¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE Syuen¡×¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬¡¢¸½ºß´Æ½¤Ãæ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¯ÇäÆü¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤â¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â²«¿§¤Î±ï¼è¤ê¤ä¹õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¦¤®¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥«ー¤Î¿§¹ç¤¤¤äÁÇºà´¶¤âÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¸µ¤Ë¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤Ó¥¥ã¥é¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£
(C) SHIFT UP Corp.