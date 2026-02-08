この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が『【今週のAIトレンド丸わかり】ライティング性能も高いコーディング最強AIモデル「Claude Opus 4.6」/超高品質な動画を作れるAI「Kling 3.0シリーズ」』と題した動画を公開。コーディング能力を大幅に向上させたAnthropicの「Claude Opus 4.6」や、日本語のセリフ付き動画も作れる「Kling 3.0シリーズ」など、この1週間で発表された最新AIツールと関連ニュースを解説した。



まず、Anthropicが公開した最新AIモデル「Claude Opus 4.6」を紹介。このモデルは、コーディングや文書・プレゼン資料の作成能力が向上している。特にコーディング性能は高く、ユーザー投票でAIモデルのコーディング能力を測るランキング「Code Arena」では1位を獲得した（2026年2月上旬時点）。AIチャット「Claude」の有料ユーザー限定で利用できるほか、APIも提供されている。



続いて、動画生成AI「Kling 3.0シリーズ」を取り上げた。テキストや画像から映画のような画質で最大15秒の動画を生成できるほか、従来モデルでは対応していなかった日本語の音声も出力可能になった。同時に、画像を生成・編集できる「Kling IMAGE 3.0」も公開された。これらのモデルはAIプラットフォーム「Kling AI」に実装されており、当初は上位サブスクプラン限定で利用可能だが、順次利用範囲を拡大していくとのことだ。



その他、自分のPC上で日本語のボーカル曲を作れるオープンソースAIモデル「ACE-Step v1.5」や、OpenAIの開発系最新AIモデル「GPT-5.3-Codex」とそれに対応したmacOSデスクトップアプリ、xAIの動画生成AI「Grok Imagine 1.0」なども紹介された。



動画では、この1週間に発表されたAI関連の最新ツールとニュースが網羅的に解説されている。紹介されたツールや記事へのリンクは動画の概要欄に記載されているため、詳細が気になる方はそちらを確認するとよいだろう。