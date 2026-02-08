ＪＲＡが指定する５レースの１着馬を当てるＷＩＮ５が、まさかの形で“キャリーオーバー”となった。

８日の東京競馬は、８レース以降が積雪の影響で中止となった前日に続き、雪のため開催中止となった。また、京都競馬も雪のため、開催中止の措置が取られた。小倉競馬は通常通り開催されたが、東京１０レースと１１レース、京都１０レースと１１レースがＷＩＮ５の指定レースに含まれていたため、ＷＩＮ５自体を執り行うことができず、前日から夜間発売されていたが、開催中止に伴って全額返還となった。

１日のＷＩＮ５は、７番人気→２番人気→５番人気と続き、京都１１レースのシルクロードＳで１６番人気のフィオライアが勝利したことで残り６７１票が８票まで激減。東京１１レースの根岸Ｓは、６番人気のロードフォンスが１着となったが、的中者はおらず、今年初のキャリーオーバーとなり、５億３９９０万５２４０円が持ち越しとなっていた。

ＳＮＳでは「嘘やろ」「今週、これだけを楽しみにしてたのに」「徹夜して予想したのにな」「口座残金増えたと思ったら返還やったｗ」「絶対当たってた自信あった、知らんけど」といった反応が集まっていた。

なお、東京競馬、京都競馬の代替競馬は決定次第、発表される。