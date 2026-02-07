「めちゃくちゃ美人だ」 NHK五輪中継に映った“謎の女性” 正体は超有名ハリウッド俳優の彼女
イタリア国旗を持って登場したモデルの“彼氏”は誰？
ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開会式を行った。メイン会場となったサッカースタジアム「サン・シーロ」に現れた謎の美女とその正体に、ネット上のファンが沸いている。
開会式は世界的人気を誇る女性シンガーのマライア・キャリーがイタリア語での歌唱を披露するなど華やかな雰囲気で進んだ。いたるところにファッション大国の工夫がちりばめられる中、折りたたまれたイタリア国旗を両手に乗せて現れた美人に、ネット上は騒然となった。
白いセレブなドレス姿で、目鼻立ちもくっきりした美女はイタリア人スーパーモデルのヴィットリア・チェレッティ。ハリウッド俳優レオナルド・ディカプリオとの交際でも知られる27歳だ。
NHKなどで開会式を見たネット上の視聴者からは「このモデルさんめっちゃ綺麗だった…衣装も美しかった…ディカプリオの彼女なのか…！！」「レオナルド・ディカプリオの27歳の彼女、綺麗過ぎる」「ほんまに見惚れた ディカプリオの彼女！」「めっちゃくちゃ美人だなと思ったら、ディカプリオの彼女なのか」と、美貌と正体に驚いたコメントが相次いだ。
（THE ANSWER編集部）