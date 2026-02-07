ラッパーでシンガーソングライターのちゃんみな（27）がバラエティー番組『世界の果てまでイッテQ』（日本テレビ系）に出演することを告知した。



【動画】「神回確定！」フィンランドで氷水につかり、ガンバレルーヤたちと「sad song」を歌うちゃんみな

番組放送に先立って番組SNSなどに投稿された告知動画では、「ちゃんみながフィンランド寒中水泳に挑戦！」 とちゃんみなさんがハンマーで雪原の氷を叩き割り、氷水の中にドボン。寒さに震えるガンバレルーヤのよしこ、まひる、椿鬼奴、オカリナと手を取り合って「sad song」と歌うという「寒中TAKE」に挑むという内容だった。



ちゃんみながプロデュースする女性アイドルグループのオーディション番組「NoNoGirls」FINALではガンバレルーヤのよしこ、まひるが出演するなど、ちゃんみなと縁の深いよしこ、まひるが唇を震わせながらちゃんみなと手をつないで氷水につかって「sad song」を歌うという謎挑戦に「神回確定」「見たすぎる！」「なにさせとんねん笑」とファンから歓喜の声が上がった。



ちゃんみなは「NoNoGirls」で生まれたガールズグループ「HANA」をプロデュースし、2025年にはHANAとともに紅白歌合戦出場を果たした。