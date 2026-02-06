Photo: mio

会話そのものに集中できる。

オンライン会議には慣れたものの、「途中でイヤホンの接続が途切れたらどうしよう」とか「自分の声が鮮明に届いているか」といった、サウンドまわりの不安はなかなか消えず、オンラインミーティング直前になってバタつくことも……。

Photo: mio

そんな不安を払拭してオンラインミーティング自体に集中できる環境を整えるべく使ってみたのが、Belfida の「MAGIC MIC III」。テレワークや外出先での通話を想定して設計されたヘッドセットです。

USBポートに挿すドングルでスムーズに接続できた

Photo: mio

実際にオンラインMTGをする中で、一番便利だったのは接続の早さ。

MacBookの場合、ドングル（USB-C 2.0／USB-A 2.0）を挿入し、コントロールセンターを開いたところ、すぐに「Belfida MAGIC MIC III」が表示されました。接続がスムーズ……！

Photo: mio Belfida「MAGIC MIC III」

これならイヤホンのボタンを長押しして、Bluetooth設定を開いて接続して…等のバタつく時間を取られることなくオンラインミーティングに参加できます。

Belfida MAGIC MIC III 11,968円 早割限定価格（20%OFF） CoSTORYで見る

AIが環境ノイズを自動で抑制する

Photo: mio

いざ「Belfida MAGIC MIC III」をつけたギズモード編集部のヤタガイとオンライン上で話してみると、ヤタガイの声だけが手前に聞こえるような感覚（！）。周囲の会話やキーボードの打鍵音、生活音もあるはずなのに、とても声を聞き取りやすいのです。

相手の周りでザワザワしている声や時々入ってくるBGMって、気になり始めると会話が上の空になることもありますよね。そんな集中力に直結する会話環境もMAGIC MIC IIIなら快適です。

クリアに声だけを届けてくれるのは、6,300万以上のノイズパターンを学習したAIによるENC（環境ノイズキャンセリング）アルゴリズムが搭載されているから。エアコンの音、BGM、周囲の会話、キーボードなど、オンラインミーティングにありがちなノイズを、AIがリアルタイムに解析して不要な音を自動で抑制するのです。

Photo: mio

これ、自分がMAGIC MIC IIIをつけて話した場合でも、「今ミュートした方がいいかも」と考えずに済み、やるべきことだけに集中できて効率的。

ドングルで接続もスムーズだし、会議中も声をしっかり届けてくれるから、サウンドまわりの不安をすべて払拭できたのでした。失敗したくないオンライン会議、これがあると安心感が段違いです。

クラウドファンディングも実施中

MAGIC MIC IIIは、CoSTORYにてクラウドファンディングを実施中。数量限定で、割引プランも用意されています。

【早割】限定300台 →1万1968円（20%OFF） 【GIZMART割】限定1000台 →1万2716円（15%OFF） 【超早割2個セット】限定50セット →2万944円（30%OFF） 【GIZMART割2個セット】限定100セット →2万3936円（20%OFF）

数量限定の割引プランも用意されているので、お早めの購入がおすすめです。

