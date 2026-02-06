「非常に露出度が高いボディスーツ」ヴィニシウスの恋人が披露した大胆コスに英紙注目「最も衝撃的だったのは...」
レアル・マドリーに所属するヴィニシウス・ジュニオールのガールフレンドが披露したド派手なコスチュームが話題だ。英紙『THE Sun』が報じている。
25歳ブラジル代表FWの恋人はヴァージニア・フォンセカ。インフルエンサーでテレビタレントの26歳は、ブラジルのエンターテインメントブランド「GSHOW」の写真撮影で、大胆な衣装を身に着けたようだ。
「それは非常に露出度が高い宝石付きのハイライズボディスーツで、ほぼ膝丈のブーツ、ダミーの猫耳や爪付きの手袋も完備されている」
そう伝えた同紙は「しかし、最も衝撃的だったのは首輪で、きらびやかな金色の文字で『VINI JR』という文字が特徴だった」と記した。
２人の関係は2025年はじめにスタートしたと言われており、ヴィニシウスは深い愛情を受けているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
