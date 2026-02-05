こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月5日は、X型の水流で歯間の汚れを除去できる、Philips（フィリップス）の「Sonicare Cordless Power Flosser 3000」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

フィリップス ジェットウォッシャー ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000 口腔洗浄器 (X型水流ジェットウォッシャー) HX3826/23 ブラック 【Amazon.co.jp限定】 9,980円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

歯間の汚れを効率よく除去できる、Philipsの「Sonicare Cordless Power Flosser 3000」が43％オフで過去最安！

歯ブラシだけでは落としきれない歯間汚れに、水流でアプローチするのがPhilips（フィリップス）の「Sonicare Cordless Power Flosser 3000」。今なら43％オフの過去最安で、口腔ケアをアップデートする絶好のタイミングです。

本製品の最大の特長は、独自のX型水流です。1点に当てるのではなく、X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れを効率よく除去。フロスが入りにくい部分にも水流が届き、短時間でケアが完了します。

USB充電対応で、充電器台がないため、省スペースで充電できます。コードレス設計なので、外出先でも使用可能。洗面所でも取り回しやすく、毎日の習慣に取り入れやすいのもポイントです。

2つのモードと３段階の強さから好みの強さを選べるので、初心者でも扱いやすい

操作はシンプルで、2つのモードと3段階の強さから自分に合った設定を選べます。やさしくケアしたい人から、しっかり洗浄したい人まで対応できるため、口腔洗浄機が初めてでも安心。

現在は43％オフの大特価で過去最安という点も見逃せません。高機能モデルを手に取りやすい価格で導入できる好機です。

X型水流による広範囲洗浄と、USB充電式や2モード×3段階調整で使いやすさを両立した「Sonicare Cordless Power Flosser 3000」。さらに過去最安となる43％オフ。歯間ケアを本気で見直すなら、今がベストタイミングです。

フィリップス ジェットウォッシャー ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000 口腔洗浄器 (X型水流ジェットウォッシャー) HX3826/23 ブラック 【Amazon.co.jp限定】 9,980円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞PHILIPSのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月5日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp