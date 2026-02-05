

「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」DVD通常盤ジャケ写

ソロアーティストとして史上初となる、2度目の全国6大ドームツアー「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」のライブ＆ドキュメンタリー映像が、Blu-ray/DVD化が決定。さらにPrime Videoで2月24日より世界独占配信が決定した。

演出・衣装・映像に至るまで、総合演出のすべてをNissy自身がトータルプロデュース。女優パク・ミニョン氏が出演するドラマパートと、会場でのライブパフォーマンスがシームレスに展開され、多彩な演出とともに繰り広げられる、珠玉のEntertainment。ドラマパートやライブパフォーマンスだけでなく、チョコレートプラネットとの“TTT兄弟”のコント、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャラクターたちの出演など、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う、ライブの枠を超えた唯一無二の“Entertainment Show”を堪能できる公演の模様が収録されている。

さらに、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーを完走するまで、約1300時間密着したドキュメンタリー映像も収録。ライブを心待ちにしてくれる人たちへ、デビューから20年間追い求めてきた“Nissy史上最高のEntertainment”を届けるため、心も身体も限界まで“Entertainment”に向き合ったNissyの姿が映し出された映像となっている。

Blu-ray＆DVDは、2026年2月5日18時〜2月16日23時59分の期間で、先行予約販売の実施が決定。Prime Videoは、2026年2月24日より世界独占配信がスタート。