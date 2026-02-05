【きょうから】吉野家、ボリューム満点“超特盛丼”お得に提供 『超特盛祭』午前11時スタート
吉野家は、きょう5日11時から2月19日午後3時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。
【写真】人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる「超特盛祭」
「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。なお、テイクアウトでも利用可能。
また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」がおいしくなって再販売する。「スタミナ超特盛丼」は、牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を感じられる食べ応えをさらに高めた。
さらに、別添のにんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、力強い味わいに仕上げている。追い飯も付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわった、疲れた体にパワーを感じていただける商品となる。
■「超特盛祭」概要
■実施期間：2026年2月5日（木）11:00 〜 2026年2月19日（木）15:00
■実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）
■対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）
・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛
・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼
■内容：対象商品を税込価格から100円引き
