新オープンの「ポケパーク」は黒字確実、「ジャングリアのようにはならない」が…専門家が危惧する「最大の問題点」

2月5日、よみうりランド内にオープンする「ポケパーク カントー（以下、ポケパーク）」をめぐり、すでに期待の声が聞こえてくる。

ポケモンという世界最強級のIPが、ついに常設型施設を持つ。ニュースだけを見れば胸が躍る話で、ホームページの「イメージ図」からも、ポケモンファンならずとも楽しめる空気感が伝わってくるが、一方でなかには現在公開されている施設案内を見て「想像していたものと少し違う」と感じたファンもいるようだ。SNS上では「パレードやステージショーは他でも見たことがある演出」「グッズのクオリティーが物足りないような気がする」と、先行きを不安視する声も一部では出ている。

日本遊園地学会の会長である塩地優さんに、ポケパークの課題を解説してもらった。

経営面は問題なし「ジャングリアのようにはならない」

「結論から言えば、経営が成り立たないタイプの失敗は起きないだろうと思います。理由はシンプルで、ポケモンの集客力が圧倒的だからです。国内だけで数百万人ともいわれるコアファン層が訪れるでしょうし、過大な投資はしていないように見えますから、十分に投資回収が可能なはずです。採算が取れなくなる事態はまずありえないでしょう」

運営面についても「心配する必要はあまりない」と、塩地さんは語る。

「まず『ポケパーク』のキャパシティは、東京ディズニーランド®やUSJなどの大規模テーマパークほど大きくありません。多くても1日3000人、年間100万人程度が入れば十分に成立する規模感ではないでしょうか。

このくらいの規模のパークであれば、ポケモンというIPの強さをふまえてもライト層のリピーターをガンガン呼び込む必要はない。たとえば、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは合わせて年間2700万人以上の来場者を呼び込んでいますが、これは何度も遊びに来てくれるリピーターがいなければ到底成り立ちません。『ポケパーク』は、そうしたモデルとはまったく異なる性格の施設だと言えます。

客単価を1万円、年間300日営業と仮定すれば年商は約90億円。投資額を100億円程度に抑えられていれば、3年ほどで回収できるのではないかと思います。700億円を投じた『ジャングリア』のようにはならないでしょう。

ただし一番の問題は、施設の経営が成立するかどうかではなく、「ポケパーク」での体験がどう評価されるかだという。

「SNS上で『期待ほどではなかった』『値段の割に体験が薄い』…そんな空気ができてしまうと、施設そのものだけではなく、ポケモンというブランド自体にも影響が及ぶ可能性があります。私が一番危惧しているのはその部分です」

最大の懸念は「ライドアトラクション」の存在

ポケモンはこれまでIP展開において極めて慎重な姿勢を貫いてきた。USJへの展開も含め、安易にブランドを広げることはしてこなかった。そのぶん、今回の常設施設に対する期待値は自然と高まっている。

そのなかで塩地さんが最大の懸念として挙げるのは、2つのライドアトラクションの存在だ。

「ライドアトラクションがあることで、多くの人はファミリー向けの子供が楽しめる施設、つまりテーマパークとして認識すると思います。屋外施設であること、ショーやパレードが用意されていることも相まって、コアなポケモンファンではないライト層やファミリー層が自然と『行ってみよう』と感じやすくなります」

ポケパークの公式Xで紹介された「ピカピカパラダイス」。リポストの多さからも、ユーザーの期待度が伝わってくる。しかし、こうした来場者層にポケパークのコンテンツが魅力的に映るかどうかは別問題だ。

「導入予定のライドアトラクションは、かなり幼いお子さん向けのように感じました。これで小学生くらいの年齢の子供が満足できるかというと、やや難しい印象です。さらに料金も1回1200円（子供800円）と強気の設定になっている。

もしそこで、物足りなさそうな子供の表情を見た親はどう感じるでしょうか。『高いお金を払ったのに、我が子があまり楽しそうではない』という印象が残れば、ネガティブな記憶として刻まれてしまいます。

これまでポケモンが大切にしてきた“親子二世代で楽しめる”というファミリー層の信頼が損なわれれば、IPそのものに傷がつきかねません」

“オブジェを巡る”体験で、本当に子供は楽しめるのか？

施設の目玉は、森に設置された数多くのポケモンのオブジェを巡る「ポケモンフォレスト」だが、これについても塩地さんは懸念を示す。

「展示物の人形を見て回り、世界観を想像して楽しむスタイルは、コアなファンや大人には刺さると思います。ただ、小学生くらいの子供が “人形を見て歩く”体験で本当に満足できるかは難しいところです。

『フォレスト』の入場条件は『5歳以上』ですが、このくらいの年齢の子供は幼児的な満足から徐々に離れて、より強い刺激や体験を求め始める段階です。小学生でも、人形を手がかりにして背景にある物語を頭の中で組み立てる力は、まだそれほど発達しているとはいえません。そこで物足りなさを感じてしまえば、満足度が下がるリスクがあります」

オブジェのクオリティは高く、約600体を制作するだけでも相当なコストがかかっていることは想像に難くない。しかし、フォレストの入場料を含めたチケット価格は大人（13歳以上）で7900円、子供（3歳以上）で4700円だ。

そもそもポケパークのエリア全体の広さは、東京ドームの半分ほど。想定される滞在時間も半日に満たない可能性が高い。価格に十分見合うエンタメになっているかという点には、どうしても疑問が残るという。

「たとえば、ジャンルはまったく異なりますが、富士急ハイランドのお化け屋敷『戦慄迷宮』は、約900メートルの距離を50分かけて歩く設計になっています。料金は1回8000円で、4人まで同時に参加することが可能です。（ワンデイパスがある場合は1回4000円）

一方、ポケパークの『フォレスト』は約500メートル。これは大人が普通に歩けば7〜8分ほどの距離です。そこを1時間ほどかけてじっくり巡るというのは、相当なファンではないでしょうか。これで実質約3000円相当という価格は、ライト層にとっては割高に映るはずです」

同様にアトラクション重視ではないテーマパークという点で、愛知・名古屋のジブリパークが挙げられるが、塩地さんは「実際の構造はかなり異なる」と語る。

「あちらはもともと万博会場として整備された広大な自然を、そのまま借景として活用しています。その環境のなかで、ジブリの世界観に合う建物を配置していく手法です。

料金はポケパークとほぼ同じ7800円ですが、巨大な展示施設に加えて、敷地内に点在する約7ヘクタール分（東京ドーム1.5個分）の4エリアを巡ることができ、映画の世界を忠実に再現した5つの建物にも入場できます。歩いて回るだけでも、自然と満足感が得られる設計になっています」

・・・・・・

【つづきを読む】『新オープン「ポケパーク」はポケモンへの信頼を守れるか？ ディズニーやサンリオ、ジブリとの「決定的な差」』

【つづきを読む】新オープン「ポケパーク」はポケモンへの信頼を守れるか？ ディズニーやサンリオ、ジブリとの「決定的な差」