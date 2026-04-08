森岡毅氏（53）が率いるマーケティング会社「刀」。同社の創業メンバーでCFO（最高財務責任者）を務める立見信之氏が3月末に辞職したことが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】業績は低迷…「刀」がマーケティングを手掛けた「ジャングリア沖縄」の様子を見る森岡毅氏（「刀」公式HPより）経済誌記者が証言する。「立見さんは、今まで刀の財務面を支えてきた、森岡さんの最側近の一人です。『ジャングリア沖縄』をはじめ