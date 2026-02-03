Photo: oh!ga

1人暮らしでも気になってたんですが、家族が増えてより気になりが増したものがあります。それは「書類」。

チラシや請求書、通知書エトセトラ…。後で見ようとか仕分けようとかでテーブルの上に放置してて、時を見て一気に整理するのが常だったのですが、やっぱりゴチャつくんですよね。

家族が増えてからは、なおさら書類の量が増えてごちゃつきも加速していました。

standard products × キングジムコラボのファイルケース

Photo: oh!ga

もちろん書類をケースに入れるなり、すぐ仕分けて捨てるなりすればいいのはわかっているんですが、なかなか億劫なんですよね。

そこら辺にポイっと放置する感覚で整理できるアイテムはないかなと思っていたところ、standard products（スタンダードプロダクツ）のファイルケースに落ち着きました。

Photo: oh!ga

物としてはマグネットが付いたファイルケースなんですが、開口部が広く書類の出し入れがしやすいので、片付けるという感覚になりづらく、ストレスなく収めることができます。

それなのに入れた物の大部分が隠れて、書類のごちゃごちゃ感がかなり軽減されるので、入れるだけで整った感じなるんですよね。

こちら、事務用品メーカーのキングジムとのコラボ商品とのことですが、さすがの事務処理能力だなと。

マグネットが強めなので大量にモノが入る

Photo: oh!ga

マグネットが広めに貼ってあり、かなりガッチリ張り付いてくれます。

縦と横の2種類あり、どちらもA4 サイズに合わせて作ってありますね。

公式だとコピー用紙400枚まで耐えられるとのこと。重さだと約1.6kgですね。

実際に使ってみて雑にポイポイと書類や子供の書いた絵なんかも入れていますが、ズレたりせずかなり安心感がありますよ。

どこにでも溶け込めるデザイン

Photo: oh!ga

色味は白と黒の2種類。いかにも事務用品といった見た目でもなく、硬めの厚紙でマットな質感は高級感はあるんだけど、やりすぎてないといった印象です。

Photo: oh!ga

僕は白はキャビネットやゴミ箱に貼り付けていて、黒は玄関に設置。どちらも家具や扉の雰囲気を壊さずに溶け込んでくれています。

また、厚さが5.3cmと400枚も入る割にスリムなのも使い勝手が良いんです。

Photo: oh!ga

洗濯機の横で掃除用具やゴミ袋を入れるなど、書類を入れる以外の用途にもかなり活躍してくれると思いますよ。

テーブルやキッチンカウンターにとりあえず郵便物を放置しちゃうズボラな人にこそ使って欲しいので、ぜひ家の中にいくつか設置して書類の避難場所を作ってあげてください。

Source: standard products