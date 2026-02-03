ÀÅªË½¹Ô¡¢ÊÆÊ¼¤Î¼Â·º³ÎÄê¤Ø¡¡ºÇ¹âºÛ¡¢²Æì¤Ç¾¯½÷Èï³²
¡¡ºÇ¹âºÛÂè2¾®Ë¡Äî¡Ê»°±º¼éºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢²Æì¸©¤Ç2023Ç¯¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤òÍ¶²ý¤·ÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊÆ¶õ·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¡Ê²Å¼êÇ¼Ä®¤Ê¤É¡Ë½êÂ°¤ÎÊ¼Ä¹¥Ö¥ì¥Î¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£Ä¨Ìò5Ç¯¤È¤·¤¿°ì¡¢Æó¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£1·î30ÆüÉÕ¡£
¡¡Èï¹ð¤Ï¡¢¾¯½÷¤ò16ºÐÌ¤Ëþ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Î°ì¿³ÆáÇÆÃÏºÛÈ½·è¤ÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¾¯½÷¤Î¾Ú¸À¤Ë¿®ÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£25Ç¯¤ÎÆó¿³Ê¡²¬¹âºÛÆáÇÆ»ÙÉôÈ½·è¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£