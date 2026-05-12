大西洋を航海していたクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染に関連し、帰国した乗客の中から追加の感染者が確認されたことで、各国保健当局が隔離や検査などの防疫措置に乗り出した。AP・AFP・聯合ニュースなどによると、スペイン領カナリア諸島テネリフェ沖に停泊中だったクルーズ船「MVホンディウス」は11日、最後の乗客6人を下船させた。下船したのはオーストラリア人4人とオーストラリア居住の英国人1人、ニュージーラ