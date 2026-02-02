髪型を変えて人生が変わったという女性が登場し、その変貌ぶりにMC陣から「垢抜けたレベルじゃない」と驚きの声が上がる場面があった。

【映像】西野七瀬似女性の“垢抜け”ビフォアフ写真

2月2日にABEMA『恋髪オーディション』の特別映像が配信され、“女性の恋を髪から輝かせる”というコンセプトから、髪型を変えたことで実際に“人生が変わった”女性が登場した。

高校時代はモテず、彼氏もいなかったという横山キラさん。大学に入ってからは「キラキラの学生生活を送りたい」と思い、髪型を変えることを決意。「男性からもアプローチされるようになって、人生で初めて彼氏ができました」と、イメチェンに成功したエピソードを披露した。

また、似ている芸能人がいるそうで、横山さんは「恐縮ながら、（元乃木坂46の）西野七瀬さんに似ていると言っていただくことが」と回答。期待感が高まる中、スタジオで本人が顔出しをすると、「え!? 可愛い！」「大人っぽい」「可愛すぎる！」との歓声が響いた。

清楚なボブスタイルに変身した横山さんが「周りから『垢抜けたね』って言われる」と周囲の反応を明かすと、番組MCの1人、インフルエンサー・タレントのなえなのは「垢抜けたとかのレベルじゃない！アイドルみたい」と絶賛した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣となえなの、タレント・モデルの本田紗来が初MCを務める。