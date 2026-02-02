タレントの香取慎吾（49）が1月31日、49歳の誕生日を迎えInstagramで生配信を実施。ファンから寄せられたコメントを読み上げる中、一時中断するハプニングが発生し、話題になっている。

この日、感謝の思いを伝えながらファンとの交流を楽しんだ香取。「香取慎吾さん、今年もお誕生日やってきました。皆さんのおかげで幸せなことにとても忙しく歳を重ねることができています。まだまだ皆さんと何度もこうして乾杯を交わし合っていきたいので、きょうのハッピーバースデーに乾杯をしたいと思います。せーの、乾杯」とコメント。配信中には多くのメッセージを読み上げ、「『舞台楽しみだな』ありがとう。『今年もライブしてほしいです』したいよ！ライブ。ライブしたいな〜。個展もしたいな〜」とファンの要望に応えていた。

しかし、配信開始から18分経過した頃、なごやかなムードが一転。ファンから寄せられた「『クソ野郎は…』」というコメントを読み上げ、「ちょっと。それは。ちょっと一旦止めまーす。クソ野郎…ちょっと待って。3・2・1。そうだよね〜。ほんとね〜。あの〜いろんなテレビとか…」と、一時中断する場面があった。

その後、この意味深なシーンについて、「言えないこと（仕事）が結構溜まってきてるから、とっても楽しいことがこの先いっぱい待っているんだと思う。それで言うと、さっきどっかいっちゃったけど、あの『クソ野郎』『クソ野郎と美しき世界』って映画があったんだけど、それのパート2みたいなのを『撮ったよ！出来るよ！』って去年言ってて。進行がまだだけど、それも本当に近いじゃないですか。それは稲垣さん、草なぎさん一緒だけど、それ以外に香取慎吾1人の仕事としても、そういう物が溜まっているから。ここから結構いろんなことが発表されていったら…楽しいことがいっぱい待っていると思います」とコメントした。

この生配信にはSNSでも「クソ野郎 触れたらダメな雰囲気なのウケる」「クソ野郎とかこれからの解禁待ちの発表楽しみに待ってます」などの反響が寄せられている。