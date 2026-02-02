この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場・期間工転職の専門家であるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【工場転職】トヨタ期間工は何月にいくら稼げる？2026年給料シミュレーション」と題した動画を公開。2026年1月入社を想定し、トヨタ自動車の期間工として働いた場合のリアルな収入をシミュレーションした。



動画でケンシロウ氏は、トヨタ期間工が短期・長期での就労や正社員登用を目指す人など、様々な層から人気であると説明。今回のシミュレーションでは、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの長期連休を考慮し、より現実的な収入の推移を算出しているのが特徴だ。



まず、トヨタ期間工の給与体系の基本情報として、日給制（10,800円～12,100円）であることに加え、各種手当が充実している点を挙げる。特別手当（入社祝い金）として60万円、出勤日数に応じて支給される満了慰労金（最大396,000円）と満了報奨金（183,000円）などが主な内訳だ。



シミュレーションによると、2026年1月に入社した場合、2ヶ月目には特別手当の一部（20万円）が支給されるため、月収は50万円を超える。一方で、長期連休がある5月や8月は稼働日数が減るため、月収は20万円台に落ち着くなど、月によって収入にばらつきが出ることがわかる。しかし、半年ごとにもらえる満了金などが加わることで、年収は大きく押し上げられる。



その結果、初年度の年収は額面で520万2,080円、手取りで約416万円に達すると試算。さらに、満了となる2年11ヶ月間勤め上げた場合の合計金額は、額面で1521万4,620円、手取りで約1217万円という結果になった。



ケンシロウ氏は、「1000万円貯金も夢じゃない」と語る。寮費や光熱費が無料で、食費も補助が出るため、生活費を抑えやすい環境が整っていることも大きい。今回のシミュレーションは、短期的な収入だけでなく、将来を見据えた資金計画を立てる上でも貴重な指標となりそうだ。