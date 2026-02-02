2月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【しし座・おとめ座・てんびん座・さそり座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
しし座（7月23日～8月22日生まれ）
2026年2月のしし座さんは・・・
「 ひとさじの優しさを 」
交渉に強い星回り。自分にとって有利な条件を勝ち取れるときですが、だからこそ強引なやり方や、相手をコテンパンにやり込めるような戦法を取ると良い印象は与えないよう。交渉に勝ったあとも人生は続きます。多少条件は譲っても、相手にも花を持たせたり、恥をかかせない配慮を尽くしたりしたほうがあなたの株は上がるでしょう。
月の下旬は、あなたにしては珍しく近視眼的発想になりやすいよう。意識的に視野を広げて。
ラッキーカラーは、 モーブカーキ 。
開運につながるアクションは、 ちょっといいチョコを食べること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞しし座の2025年度下半期
おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）
2026年2月のおとめ座さんは・・・
「 調整上手になろう 」
1月下旬からスタートした多忙期はいっそう本格的なものに。ただ、この時期の忙しさは調整の余地もあるようです。無理なことは月の上旬に周囲に相談し、納期や作業分担を検討するといいでしょう。
月の中旬以降はパートナーシップに前向きな動きが起こります。緊張感が消え、あなたらしくいい関係を築いていくことができるでしょう。ただ、月の下旬からは行き違いや誤解が増える予感も。心配なことは、その場で確認すると余計な心配事を増やさずに済みます。
ラッキーカラーは、 カーキ 。
開運につながるアクションは、 デスクを整理すること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞おとめ座の2025年度下半期
てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）
2026年2月のてんびん座さんは・・・
「 オンもオフも楽しんで 」
仕事もプライベートも一気に盛り上がってきます。さまざまなことが同時並行的に進んでいくので慌ただしいことは確かですが、オンもオフも両方を大事にしてこそ運気が良くなるのがこの時期の星回り。恋愛や趣味でエナジーチャージをして仕事を頑張るなど、メリハリをつけて頑張れたら最高です。
月の中旬以降、対人関係でビシッと背筋を伸ばすような出来事がありそう。責任感が評価されます。
ラッキーカラーは、 ゴールド 。
開運につながるアクションは、 推し活をエンジョイすること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞てんびん座の2025年度下半期
さそり座（10月24日～11月22日生まれ）
2026年2月のさそり座さんは・・・
「 本気ならわかり合える 」
家族や親友、同僚など身近な人のために力を尽くすことになりそう。何かしらの問題が根をはっている場合、「もう黙っていられない」とばかりに火蓋が切って落とされるようなことも多いはずですが、ある意味“膿出し”になるので、腹を割って本音で話してみるのもいいだろうと思います。
10日以降は恋愛運が急上昇。動きはゆっくりだったり、噛み合わなかったりすることもありますが気にしなくて大丈夫です。
ラッキーカラーは、 ホワイト 。
開運につながるアクションは、 地元名物を食べること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞さそり座の2025年度下半期
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。