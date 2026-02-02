第1回【「給食無償化」に賛成の人は「1食あたり260円」で充分と考える？ 食材が高騰する中、専門家があえて“給食費値上げ”を説く理由】からの続き──。昨年の12月、自民、維新、そして旧公明の3党は給食無償化の制度設計で合意した。（全3回の第2回）

支援額の上限は1人あたり1カ月5200円。国と都道府県が折半して捻出することにはなっているが、自治体の負担分は地方交付税で相殺される。つまり実質的には国が5200円を負担することになるわけだ。

だが1カ月に20回給食が出るとして、5200円を20回で割ると260円という金額になる。果たして1人当たり1食260円の予算でどんな給食が作れるのだろうか。日本経済は2021年からインフレに転じ、誰もが食材の高騰を実感している。

給食の風景は守られるか（写真はイメージです）

教育現場における食育と給食の問題に詳しい武庫川女子大学教育学部の藤本勇二教授は「政治家の皆さんはもちろん、できれば保護者の方々も給食を調理している現場を見学してほしいです」と訴える。

「栄養教諭の皆さんは今でも厳しい予算に苦しめられながら、子供たちの健康と安全に配慮し、必死にメニューを作成しています。食材が旬を迎えればメニューに取り入れ、地域の伝統料理や海外の珍しい料理も紹介しています。また無償化に伴って支給される5200円は食材費に使われるので別の話になりますが、調理の現場は給食室の老朽化が深刻な問題になっています。給食調理員の職場環境や待遇も厳しい状況です」

給食は紛れもない教育

藤本教授は「相当な困難が立ちはだかっても、プロジェクトを実現させる優れた能力」は日本人の美徳だと考えているという。

「ところが、こと給食に限ると、日本人の美徳が仇になっていると考えざるを得ません。栄養教諭も給食調理員も信じられない献身で『低コストだが栄養バランスの取れた安全で安心な給食』を提供しています。しかし、もう見直すべき時期なのは間違いありません。子供たちに質の高い給食を食べてもらおうと思えば、それ相応のコストが必要だということを、私たちは認識する必要があるのです」

ローソンストア100は「だけ弁当 ウィンナー」を税抜276円で販売して大ヒット商品となった。こうした低価格弁当を給食として配れば合理的なのだろうか？

「給食の問題を考える際、重要な論点があります。『子供たちは外食できないから学校で食べる』のか『子供たちにとって給食は重要な教育だ』──のどちらなのか、という問いです。もちろん私は後者だと考えています。『同じ釜の飯を食う』という諺があります。クラスの全員が同じメニューを一緒に食べるだけで多くの教育効果が期待できるのです。望ましい食習慣の形成に寄与しますし、子供たちが食事中のルールやマナーを学びます。給食は立派な教育なのです」（同・藤本教授）

質の高い給食の重要性

藤本教授は「『給食は教育だ』という視点で給食無償化の施策をチェックすると、様々な疑問点が浮かぶはずです」と言う。

「1カ月5200円の予算内で給食を作れという圧力が発生する可能性は極めて高いと思います。しかしコスト意識を最優先にした給食では充分な教育効果は得られないでしょう。実は給食が授業の役に立つことはたくさんあります。例えば給食に使われている食材と、その産地を組み合わせれば社会の授業に応用できます。給食を残すことでフードロスを考えることもできるはずで、これは社会か道徳でしょう。給食で食べる野菜を紹介するなら理科、旬の概念は国語、という具合ですが、これも質の高い給食が提供されているからこそ授業の役に立つのです」

藤本教授は給食無償化の実施により、給食を学校で作る「自校方式」が減少し、「センター方式」が増えるのではないかと懸念しているという。

「給食無償化は、これまで保護者が負担してきた食材費を国が支援するという制度設計です。給食を調理する現場の苦しい状況は全く改善されません。そして5200円という予算が原因で自校方式からセンター方式への切り替えが加速する可能性があると思います。センター方式だとコスト削減が期待できるからです」

フードロスの懸念

ところが藤本教授によると、フードロスが発生する原因の一つに「誰が作ったのか分からない食事だから平気で残して捨てられる」という心理状態があるという。

子供は親が調理した食事を残すのは悪いと考える。目の前で調理してくれる立食いそばでも同じ心理が消費者に働く。ところがコンビニやスーパーで大量販売されている弁当は作り手の顔が見えない。

「自校方式なら子供たちが給食室を見学できます。給食が作られる場所と栄養教諭や給食調理員の顔を知ることは大きな意味があるのです。ところがセンター方式だと学校の外で給食は調理され、学校にはトラックなどで運ばれます。大手チェーン店のセントラルキッチンと基本は同じですから、誰がメニューを考え、誰が作っているのか見えなくなってしまいます。子供たちが料理を作ってくれる人に感謝することを学ぶ機会が失われてしまうのです」（同・藤本教授）

第3回【教師が児童のいじめ被害に気づく“意外なタイミング”…専門家が無償化によって“日本の給食文化”の崩壊を懸念する理由】では、給食無償化は保護者の無関心を生み、「タダより高いものはない」どころか「タダより怖いものはない」状況を生んでしまう危険性について詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部