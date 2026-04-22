妙高市は、市立新井中学校の給食で提供された「わかめごはん」に異物が混入していたと発表しました。 妙高市によりますと、20日の給食時間中に2年の生徒がわかめごはんを食べたところ口の中に異物を感じて取り出し、給食終了後 担任に報告しました。異物は直径5mm角程度の鉄製とみられる破片で、この生徒とほかの生徒にケガや体調不良はないということです。 市の教育委員会では、異物が混入していたごはんを食べた生徒