失礼すぎ！面接官に「人がいないから仕方ない。普段なら断ってる」と言われて入社した女性の後悔

面接で違和感があった会社は辞退するのが賢明かもしれない。投稿を寄せた50代女性（専門職）は、面接官に言われた耳を疑う一言に今も苦しめられているようだ。

女性とその面接官は元から「顔見知り」だった。互いを知っているからこそ、リラックスした雰囲気で受けられると思ったことだろう。しかし事態は思わぬ方向に転がる。（文：湊真智人）

「毎日のように、面接した上司からパワハラチックな言動」

例えば、面接で長所を聞かれた女性が「うるさいくらい元気で…」と話し始めたところ、途中で「知っています」と遮られてしまった。それくらいなら顔見知りゆえの距離感とも取れるが、問題は面接の最後に放たれた言葉だった。

「人が居ないから仕方ない。採用するけど、普段だったら断ってるわ」

あまりに失礼な物言いに、女性は「はい！？」と絶句した。「顔見知りジョーク」かとも考えたが、入社後の展開は笑えないものだった。

単純に嫌な上司だったようだ。面接時の違和感を見逃してしまった女性は、強い後悔にさいなまれている。

「今は入社したことを激しく後悔」「同じ会社でも別の店舗に行けば良かった」

女性は一連の経験を経て、「違和感や直感は大事にしなきゃいけない」と痛切な思いを綴っている。

