【今日の献立】2026年2月2日(月)「野菜炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜炒め」 「白菜の甘酢漬け」 「鶏団子スープ」 の全3品。
野菜もお肉も、バランスよくたっぷりととれます！
【主菜】野菜炒め
焼き肉のタレを使った、簡単にできる野菜炒めです。
調理時間：10分
カロリー：189Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
小松菜 2株 シメジ 1/2パック ニンジン 1/4本 モヤシ 1/2袋
焼き肉のタレ 大さじ2~3
サラダ油 適量
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ニンジンは皮をむき、幅5mmの半月切りにする。モヤシは、たっぷりの水につけてシャキッとさせ、ザルに上げる。
2. フライパンにサラダ油を足し、小松菜の茎、シメジ、ニンジンを入れて強火で炒める。豚肉を戻し入れ、 小松菜の葉とモヤシ、焼き肉のタレを加え、手早く炒め合わせて器に盛る。
【副菜】白菜の甘酢漬け
箸休めに最適。繊維に沿って切るのがポイントです。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：38Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩 少々
＜漬けダレ＞
作り置き甘酢 大さじ1.5
ゴマ油 小さじ1/2
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
【スープ・汁】鶏団子スープ
ジューシーな鶏団子に、セリの香りがアクセントです。
調理時間：20分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
鶏ひき肉 100g
塩コショウ 少々
片栗粉 小さじ1
溶き卵 1/2個分
キクラゲ 1~2g
セリ 1/2束
＜チキンスープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ1~2
水 300ml
塩コショウ 少々
2. 鍋に＜チキンスープ＞の材料を入れて強火で熱し、煮たったら(1)をスプーンでひとくち大にまとめ、そっと落とし入れる。
3. ＜鶏団子＞が浮いてきたら、セリを加える。塩コショウで味を調え、器によそう。
