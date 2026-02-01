プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜炒め」 「白菜の甘酢漬け」 「鶏団子スープ」 の全3品。
野菜もお肉も、バランスよくたっぷりととれます！

【主菜】野菜炒め
焼き肉のタレを使った、簡単にできる野菜炒めです。

調理時間：10分
カロリー：189Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)100g
  塩コショウ  少々
小松菜  2株 シメジ  1/2パック ニンジン  1/4本 モヤシ  1/2袋
焼き肉のタレ  大さじ2~3
サラダ油  適量

【下準備】

豚肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウする。小松菜は水洗いして根元を切り落とし、幅4cmに切り、葉と茎に分ける。

シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ニンジンは皮をむき、幅5mmの半月切りにする。モヤシは、たっぷりの水につけてシャキッとさせ、ザルに上げる。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、豚肉の色が変わるまで炒め、いったん取り出す。

2. フライパンにサラダ油を足し、小松菜の茎、シメジ、ニンジンを入れて強火で炒める。豚肉を戻し入れ、 小松菜の葉とモヤシ、焼き肉のタレを加え、手早く炒め合わせて器に盛る。

【副菜】白菜の甘酢漬け
箸休めに最適。繊維に沿って切るのがポイントです。

調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：38Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

白菜  2枚
  塩  少々
＜漬けダレ＞
  作り置き甘酢  大さじ1.5
  ゴマ油  小さじ1/2
  赤唐辛子  (刻み)1/2本分

【下準備】

白菜は芯と葉の部分に分ける。芯は繊維に沿って長さ4cmの拍子木切りに、葉はザク切りにする。塩でもんで10分程置き、水気を絞る。

【作り方】

1. ボウルに＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、白菜を入れて冷蔵庫で30分程置き、器に盛る。

【スープ・汁】鶏団子スープ
ジューシーな鶏団子に、セリの香りがアクセントです。

調理時間：20分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜鶏団子＞
  鶏ひき肉  100g
  塩コショウ  少々
  片栗粉  小さじ1
  溶き卵  1/2個分
  キクラゲ  1~2g
セリ  1/2束
＜チキンスープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ1~2
  水  300ml
塩コショウ  少々

【下準備】

キクラゲは水で柔らかくもどし、かたい部分を切り落としてみじん切りにする。セリは根の部分を切り落とし、長さ2cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜鶏団子＞を作る。ボウルに鶏ひき肉と塩コショウを入れ、よく練る。片栗粉、溶き卵、キクラゲを入れ、さらに練る。

2. 鍋に＜チキンスープ＞の材料を入れて強火で熱し、煮たったら(1)をスプーンでひとくち大にまとめ、そっと落とし入れる。

3. ＜鶏団子＞が浮いてきたら、セリを加える。塩コショウで味を調え、器によそう。

