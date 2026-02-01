Image: Amazon

雪山に持っていくならコレね。

僕らの必需品、モバイルバッテリー。さまざまなモバイルバッテリーが売られていますが、その素材開発も日進月歩で進んでいます。

中でもコレは注目。エレコムが発売した、世界初となるナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。

発表時にはさすがに注目度が高くて、直販モデルはすぐに売り切れちゃったのですが、Amazonでは量販店向けモデルが現在比較的安定供給されています。

とはいえ！ 今セールで11％OFFの5,790円になっているので、下手すると売り切れちゃうかもしれません。回収早めに。

過酷な温度下でも利用可能。しかも10倍の長寿命！

・マイナス35〜50度まで使える広い対応温度 ・約5,000回、リチウムイオン電池の10倍のサイクル寿命 ・レアメタルを使わない低環境負荷 ・発火しにくい高い安全性 ・重量はリチウムイオン電池より重め

寒さ暑さに強いので、雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できますし、万が一砂漠で迷うことがあっても（あるのか？）これなら安心。

安全性も高くて、針をぶっ刺す無茶な実験をしていますが、発火していません。これも価値のひとつですねー。

ただ、デメリットもあります。

容量9,000mAhにして重量は約350gと、最近のモバイルバッテリーとしてはかなり重め。ここは要注意ですね。また、マイナス35度〜50度で使えるとしても、充電対応温度は0度〜40度と一般的。充電する機器側の温度問題もあるので、何かしらの対策も必要になるかと思います。

こうして、最強！万能ってわけじゃあないのですが、過酷な環境でも使えるモバイルバッテリー、なおかつ長寿命というのは、なかなか他に候補がないので、買っておいて損はないと思うのです。

重ささえ目をつぶれば、10年くらいは買い替え不要ですし。

