即席のうどんやそばでお馴染みの日清食品「どん兵衛」の新CMが大きな注目を集めている。俳優・松下由樹さんが出演する、フジパンの人気商品「本仕込」のCMをオマージュしたもので、お笑い芸人・ハリウッドザコシショウさんを起用した。

SNS上では、「インパクトやば笑」「これは反則」などと面白がる声が相次いだ。また、フジパンがオマージュを承諾したことに対しても、「心広すぎて素敵」「懐が深い」などと驚く声が上がっている。日清食品の担当者に、フジパンとのコラボが成立した経緯を聞いた。

ザコシが松下由樹を「誇張モノマネ」

注目を集めているのは、日清食品が2026年1月27日に公開した新CMだ。ザコシショウさんが水色の衣装にショートボブのカツラを被り、自身のネタ「誇張モノマネ」で松下さんをマネながら、「おはよう！」「朝はどん！」と歌っている。

ザコシショウさんが冷蔵庫を開けながら振り返ったり、女の子と一緒にテーブルクロスを広げたり、2人の小学生が庭の外から「もっちり〜」と話しかけてきたりする場面も、「本仕込」のCMを再現している。

日清食品がCMをXで公開すると、1月29日20時時点で2100万件以上表示され、14万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな話題になった。ザコシショウさんの「誇張モノマネ」や日清食品の取り組みを面白がる声や、フジパンがオマージュを承諾したことに驚く声が上がっている。

フジパンマーケティング部の担当者は、コラボを受けた理由について、「パンとうどん、同じ"小麦仲間"として協力することで、より多くのお客さまに朝を楽しく迎えていただけると思ったので、コラボを受けました」と説明。

今回のCMの仕上がりに対しては、「完璧な再現度に驚きました。隠れた笑いどころが何度もあり、沼にハマるCMでした」とコメントしている。

フジパンとコラボした経緯、ザコシを起用した理由とは？

日清食品の担当者によれば、今回のCMはテレビでも放送される。2月4日の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）と、2月12日の「プレバト！！」（MBS・TBS系）、関東ローカルでは2月5日の「めざましテレビ」（フジテレビ系）6時台を予定している。

同社は、新たに「朝どん兵衛」を25年1月から提案してきた。寒い冬の朝でも本能的に「どん兵衛」を食べたくなる手法にチャレンジしたいと考えていたといい、担当者は次のように経緯を述べた。

「『朝の象徴』とコラボレーションして、本能的に『朝にどん兵衛』が刷り込まれる方法がないかと考えている中で、多くの人の頭の中に『朝のイメージ』として強く残っているフジパンさんの『本仕込』のCMをオマージュするアイデアに辿り着きました」

最初の提案から、フジパンからは「ポジティブなリアクション」があったという。「随時内容についてはフジパンさんの確認も取りながら制作を進めていたのですが、いつも前向きに・スピード感を持ってご協力いただきました」と明かす。

ザコシショウさんを起用した理由については、次のように説明した。

「フジパン『本仕込』CMの良さを活かしながら、日清のどん兵衛らしいインパクトを付与して、人の頭にさらに残るものにしたいと考えている中で、ハリウッドザコシショウさんの強烈な個性の力を借りたいと考えました。また、朝からどん兵衛を食べて元気を出してほしい、という想いもあり、エネルギッシュなハリウッドザコシショウさんを起用させて頂きました」

今回のCM制作では、「本家CMの持つリズム感・さわやかな空気感、ハリウッドザコシショウさんのインパクトの強さのバランス」を議論しながら進めたという。構図・カメラアングル・尺感を忠実に再現し、並べて比較すると各カットが同一に見えるよう徹底したとしている。

担当者は、今回の反響に、「朝にどん兵衛を食べるきっかけづくりができたのかなと感じています」と話した。